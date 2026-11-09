Ucrania “ya es otro país”: El Kremlin responde a Trump

Moscú. El Kremlin respondió este lunes al presidente estadounidense, Donald Trump, de que, a día de hoy, Ucrania “ya es otro país” geográficamente hablando, en comparación con 2022, cuando empezó la invasión rusa.

“Desde el punto de vista geográfico, Ucrania ya es otro país. La realidad sobre el terreno es obvia. Creo que nadie lo puede negar”, afirmó este lunes el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Al respecto, Trump aseguró que, al término de la guerra, el territorio de Ucrania “tendrá otra forma”. “Yo creo que vamos a tenerlo cerrado (el acuerdo de paz). Creo que esto va a pasar. Y ellos van a terminar con una forma un poco diferente para Ucrania”, señaló el mandatario estadounidense en una entrevista con CBS publicada este lunes.

Las declaraciones de Trump se producen en vísperas de las negociaciones entre Rusia y Ucrania, con mediación de Estados Unidos, previstas para los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi.

Trump expresó su confianza en que podrá alcanzarse un acuerdo, aunque Kiev y Moscú siguen profundamente divididos respecto a las concesiones territoriales y las garantías de seguridad posteriores a un eventual alto el fuego.