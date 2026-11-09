Fondos públicos: el gran desafío tras la intervención del Ueno bank

Asunción, Paraguay. El impacto de la caída del banco Ueno en Paraguay, que congeló los ahorros de millas de ciudadanos, amenaza con ser mayor para las instituciones del Estado, que se estima tenían unos 800 millones de dólares depositados en la entidad intervenida, en su mayoría recursos pensionales. Casi una semana después de que se hizo público el comienzo de un proceso de resolución contra Ueno, una institución a la que ha sido vinculada el expresidente Santiago Peña , lo que le costó su destitución tras un juicio político y que ahora enfrenta una investigación penal que lo mantiene bajo prisión preventiva, han ido apareciendo de forma paulatina las cifras de los traslados desde diversas dependencias oficiales. Esto es lo que se sabe hasta el momento:

Los involucrados

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la importante represa de Itaipú -que Paraguay administra con Brasil- y al menos cinco cajas de jubilación, una de ellas el Instituto de Previsión Social (IPS) -encargado de la gestión de las pensiones de la mayoría de los trabajadores del país- han sido mencionados.

Ueno , convertido en banco a finales de 2023, llegó a ser, menos de dos años después, al 31 de agosto de 2025, el primer receptor de fondos en dólares de entes estatales -24,5 % del total-, y el segundo en guaraníes (la moneda local), con un 18,7 %, relata la imputación del Ministerio Público contra Peña. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Es así como a finales de septiembre pasado, el monto de los recursos estatales ascendía a unos 3,6 billones de guaraníes (unos 576,6 millones de dólares) y 233,4 millones de dólares, es decir, 810 millones de dólares. El economista Víctor Raúl Benítez eleva esa cifra a 864 millones de dólares.

Pensiones

Entre 2023 y 2026, previsionales como el IPS, la Caja de Jubilados y Pensionados de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines (Caja Bancaria) y la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional (Cajubi) hicieron depósitos y colocaciones en Ueno, relata la acusación fiscal . El IPS, que además de las pensiones gestiona el sistema de salud, tiene unos 355 millones de dólares en Ueno, tanto en depósitos a plazo como a la vista, admitió su gerente financiera, Gladys Vera, lo que dijo equivale al 9% del total de inversiones de la estatal en 14 entidades bancarias. La Asociación Médica del Instituto de Previsión Social (AMIPS) denunció que entre septiembre de 2023 y los meses posteriores, los depósitos en Ueno "crecieron un 3.035%, alcanzando más de 2,2 billones de guaraníes" (unos 333 millones de dólares) en Certificados de Depósitos (CDA) y bonos financieros.

Esto, advirtió, representó casi el 11% de la cartera de inversiones, por encima del tope legal del 10%. Los fiscales, por su parte, se refieren a que Peña celebró reuniones el 22 y el 27 de agosto de 2024 con el entonces titular del IPS, Jorge Brítez, y 48 horas más tarde el Consejo de Administración del ente habría aprobado la compra de bonos de Ueno por 250 millones de guaraníes (unos 39.969 dólares actuales) a 7 años de plazo.​​​​​​​



Más recursos

Una denuncia presentada ante la Fiscalía por un grupo de legisladores de oposición señala, citando a medios locales, que la Caja Bancaria tendría unos 186.250 millones de guaraníes (29,7 millones de dólares actuales) en CDA.

Los recursos de la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de Itaipú en ese mismo instrumento alcanzarían los 100.691 millones de guaraníes (unos 160,9 millones de dólares). Mientras que la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE tendría 43.092 millones de guaraníes (6,8 millones de dólares), "equivalentes al 2,5 % de su activo", y 30.000 millones de guaraníes (4,7 millones de dólares) en CDA, añade el documento. El Ministerio de Economía ha confirmado que colocó 250 millones de guaraníes (unos 39.969 dólares actuales) de la Caja Fiscal, como se conoce al sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, en CDA a cinco años.​​​​​​​



Otras entidades