Detienen en México a presunto integrante del Cartel del Noreste requerido por USA

Ciudad de México.- Las autoridades mexicanas anunciaron este domingo la detención en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo de alias La Pocha, presunto integrante del Cartel del Noreste, quien es requerido por la Justicia de Estados Unidos. El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó que alias La Pocha, cuyo nombre no fue suministrado, fue detenido junto con su hijo, identificado como alias El Nazi, presunto jefe de un grupo de sicarios de Las Tropas del Infierno, estructura operativa del Cartel del Noreste. La acción fue realizada por agentes del Ejército mexicano y de la Fiscalía General de la República, que registraron simultáneamente tres inmuebles en la ciudad de Nuevo Laredo.Alias La Pocha "cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos", indicó García Harfuch en un mensaje en X.

Según las investigaciones, el señalado estaría implicado en la desaparición de personas desde que formó parte del grupo criminal Los Zetas, "actividad que habría continuado realizando para el Cartel del Noreste", detalló el funcionario. También se le relaciona con homicidios y secuestros, agregó sin ofrecer detalles.El funcionario tampoco precisó los delitos por los que Estados Unidos requiere a alias La Pocha. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La captura se produce en un contexto de creciente cooperación entre México y Estados Unidos contra objetivos criminales requeridos por Washington.