La frontera mexicana espera un cambio en la política migratoria con nuevo Congreso en EE UU

Tijuana (México). La victoria de los demócratas en las elecciones intermedias de Estados Unidos, con la que recuperaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado, abrió un nuevo escenario político para el presidente Donald Trump y generó expectativas entre organizaciones migrantes de la frontera con México sobre un posible freno a sus políticas migratorias de mano dura.

El resultado representa un revés para el mandatario a mitad de su segundo periodo de Gobierno y dará a la oposición demócrata mayor capacidad para supervisar las decisiones de su Administración, investigar sus acciones y bloquear iniciativas legislativas.

Sin embargo, el cambio en el equilibrio del Congreso, que asumirá en enero de 2027, no implica por sí mismo una suspensión de las deportaciones ni de los operativos migratorios, cuya aplicación también depende del Ejecutivo encabezado por Trump.

Desde Tijuana, la mayor ciudad de la frontera entre México y Estados Unidos, organizaciones que atienden a personas en contexto de movilidad observan el resultado electoral con cierta esperanza, aunque advierten que sus efectos sobre las comunidades migrantes dependerán de las decisiones que tome la nueva mayoría legislativa y de la respuesta de Trump.

Así lo indicó a EFE José María García Lara, director de Movimiento Juventud 2000 y coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana, quien consideró que los resultados electorales podrían generar cambios en la política migratoria estadounidense.