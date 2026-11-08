Choque entre dos trenes deja 4 muertos y 88 heridos en Egipto

El Cairo, Egipto. Al menos 4 personas murieron y 88 resultaron heridas este domingo en un accidente ferroviario ocurrido en la región de Al Ayat, en la provincia egipcia de Giza, a unos 59 kilómetros al sur de El Cairo, después de que dos trenes de pasajeros colisionaran y varios vagones descarrilaran, informaron fuentes oficiales. Según un recuento preliminar, el Ministerio de Salud y Población egipcio informó del fallecimiento de cuatro personas en el siniestro y elevó a 88 la cifra de heridos, si bien el número podría aumentar a medida que avancen las labores de rescate.

El accidente se produjo en la carretera agrícola El Cairo-Asuán, cerca del cruce de Gerza, en el tramo ferroviario comprendido entre las estaciones de Kafr Ammar y Al Raqqa. De acuerdo con los últimos datos, 72 ambulancias participaron en las operaciones de transporte y evacuación de los heridos, de los cuales 49 fueron trasladados al Hospital Al Wasta, 29 al Hospital Al Ayyat y 10 al Hospital Atfih.

El siniestro se produjo cuando el tren número 134, correspondiente al servicio 'Tahya Misr', que cubría el trayecto entre Giza y Fayum, colisionó con la parte trasera del tren número 2010, que realizaba el recorrido entre El Cairo y Asuán, detalló la compañía Ferrocarriles Nacionales de Egipto en un comunicado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante la magnitud del accidente, el ministro de Salud y Población, Jaled Abdel Ghaffar, ordenó mantener en estado de alerta máxima todos los centros sanitarios de las provincias de Giza y Beni Suef.