El Nashville de Nájar y Acosta destronó al Inter Miami: nuevo récord en la MLS

Estados Unidos.

La MLS tiene un nuevo rey absoluto en su fase regular. El Nashville, donde militan los hondureños Andy Nájar y Bryan Acosta, grabó su nombre en letras doradas en los libros de historia del fútbol estadounidense tras vencer por 0-2 al Cincinnati en la última jornada de la temporada 2026. Con este crucial triunfo en el TQL Stadium, Nashville alcanzó las 77 unidades, dejando atrás de manera definitiva el récord histórico que ostentaba el Inter Miami de Leo Messi y sus amigos. Durante este curso, el conjunto rosa quedó en el segundo puesto de la Conferencia Este con 60.

La hazaña del cuadro tennesseano adquiere un valor monumental al superar los 74 puntos que las 'Garzas' registraron durante la campaña de 2024. Bajo la dirección técnica de B.J. Callaghan, Nashville consolidó una temporada regular de ensueño con un balance imponente de 23 victorias, ocho empates y solamente tres derrotas. Esta consistencia no solo les otorgó el prestigioso trofeo de la Supporters' Shield, sino que también los posicionó como el rival a batir de cara a los playoffs de la MLS Cup.

El histórico compromiso ante Cincinnati se resolvió gracias a la contundencia del delantero inglés Sam Surridge, quien firmó un doblete a los minutos 61 y 86. No obstante, la gran nota de la jornada para el fútbol centroamericano la dio el lateral hondureño Andy Nájar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El oriundo de Choluteca fue el encargado de asistir de manera magistral a Surridge en el primer gol, desarticulando la defensa rival y abriendo el camino hacia la inmortalidad deportiva .La presencia catracha ha sido una de las columnas vertebrales en este Nashville de época. Tanto Nájar como su compatriota, el mediocampista Bryan Acosta, se han consagrado como piezas fundamentales de la plantilla que logró levantar la Supporters' Shield. El aporte de ambos legionarios inyectó al club la experiencia internacional, el despliegue físico y el orden táctico necesarios para sostener el liderato de la Conferencia Este frente a transatlánticos de la liga.