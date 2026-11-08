Atlético de Madrid vs Barcelona, EN VIVO hoy: hora y dónde verlo por LaLiga

El equipo dirigido por Hansi Flick afronta una prueba exigente después de golear 6-1 al Deportivo Alavés en su último compromiso liguero y vencer 3-0 al Aston Villa en la Champions League. El Barcelona suma 10 victorias y una derrota en 11 jornadas, con un registro ofensivo de 46 goles.

Por su parte, el Atlético de Madrid, bajo el mando de Diego Simeone, llega con nueve triunfos, un empate y una derrota. Los rojiblancos han marcado 22 goles y solamente han recibido ocho, números que reflejan su fortaleza defensiva durante el campeonato.

En la clasificación, Barcelona tiene 30 puntos, mientras que el Atlético cuenta con 28. El Real Madrid también suma 30 unidades, aunque con un partido más, por lo que el resultado de este enfrentamiento puede tener un impacto importante en la lucha por el liderato.