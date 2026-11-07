Mourinho tras otro triunfo del Real Madrid: “Este equipo huele bien”

Valencia, España.

El técnico del Real Madrid, José Mourinho, apuntó este sábado, tras la victoria ante el Valencia en Mestalla, la octava consecutiva entre Liga y Liga de Campeones, que ganar partidos en un equipo como el cuyo "tiene que ser la normalidad” y que desde su experiencia considera que "este equipo huele bien". “Lucharé porque la gente esté equilibrada. Ganar partidos en un equipo como el Madrid... no puedes entrar en locura, tiene que ser la normalidad. Veo un vestuario feliz, con música horrible alta, pero gente tranquila. El mensaje es tranquilidad”, aseguró en rueda de prensa el portugués, que dijo que estaba cansado y con fiebre.

Además, Mourinho destacó la solidez defensiva: “El crédito es para los jugadores. Están respondiendo de un modo espectacular; existe una gran evolución. Hoy hemos tenido mucha posesión y poco trabajo defensivo. Cuando hemos perdido el balón hemos tenido una gran reacción. Están muy unidos. Desde mi experiencia, este equipo huele bien”. Sobre la tensión vivida en el partido, Mourinho dijo que “Mestalla es pasión. Valencia, a lo largo de la historia, ha sido siempre un estadio difícil, exigente con sus equipos, jugadores. Jugando contra un Real Madrid que es muy superior individualmente y colectivamente aumenta la frustración y empuja a los jugadores a un estilo de juego que les permita discutir el resultado”. “Lo bueno para nosotros es que hemos tenido una gran tranquilidad en no responder. Desde la distancia la roja me parece muy clara y la amarilla a Kylian no lo sé. Sé que es potencialmente un gol, no sé si podría o no dejar la jugada proseguir, desde el banquillo me ha parecido que el árbitro ha hecho un grandísimo trabajo en un estadio donde la gente protesta. Al Bernabéu la gente va tranquilamente, otra cosa es Valencia”, agregó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse