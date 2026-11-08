Se dirigía hacia su trabajo: el trágico final de joven hispano en Oklahoma

Oklahoma, Estados Unidos. El joven hispano Christopher Brendan Luna Vega, de 18 años, falleció durante un accidente de tránsito registrado en la madrugada del miércoles 4 de noviembre de 2026, en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, cuando se dirigía a su trabajo. El percance ocurrió aproximadamente a las 4:37 de la mañana en la carretera Interestatal 244, cerca de South 33rd West Avenue, donde el joven conducía una camioneta Ford F-150 de color negro.

De acuerdo con la información preliminar, Christopher perdió el control del vehículo por causas que todavía no han sido establecidas y terminó impactando contra una barrera de protección ubicada a un costado de la vía. Tras recibir el reporte del accidente, los equipos de emergencia se desplazaron hasta el lugar para atender la situación; sin embargo, al llegar confirmaron que el joven había fallecido a consecuencia del impacto.