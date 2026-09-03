Kelsey Gómez muere en accidente provocado por conductor que iba en contravía

Houston, Texas. Una joven de 27 años murió la madrugada del sábado 29 de agosto luego de verse involucrada en un accidente de tránsito provocado presuntamente por un conductor que circulaba en sentido contrario por la autopista Eastex, en el condado de Harris, Houston, Texas. La víctima fue identificada como Kelsey Gómez, quien se desplazaba a bordo de un Honda Accord por los carriles correspondientes cuando ocurrió el fatal percance.

De acuerdo con los reportes preliminares, varias llamadas al servicio de emergencias 911 alertaron a las autoridades sobre la presencia de un vehículo que circulaba en dirección contraria por la autopista. Minutos después de la primera alerta, los servicios de emergencia recibieron nuevos reportes sobre una colisión. Al llegar al lugar, los agentes encontraron los vehículos involucrados en un choque frontal. Según la investigación inicial, un Chevrolet Silverado conducido presuntamente en sentido contrario terminó impactando de frente contra el Honda Accord en el que viajaba Gómez. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse