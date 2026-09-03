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Kelsey Gómez muere en accidente provocado por conductor que iba en contravía

La joven hispana conducía por una autopista en Houston cuando un Chevrolet Silverado presuntamente invadió los carriles y chocó contra su Honda Accord

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 10:01 -
  • Redacción La Prensa
Kelsey Gómez muere en accidente provocado por conductor que iba en contravía

Kelsey Gómez se desplazaba a bordo de un Honda Accord por los carriles correspondientes cuando ocurrió el fatal percance.

Houston, Texas. Una joven de 27 años murió la madrugada del sábado 29 de agosto luego de verse involucrada en un accidente de tránsito provocado presuntamente por un conductor que circulaba en sentido contrario por la autopista Eastex, en el condado de Harris, Houston, Texas.

La víctima fue identificada como Kelsey Gómez, quien se desplazaba a bordo de un Honda Accord por los carriles correspondientes cuando ocurrió el fatal percance.

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De acuerdo con los reportes preliminares, varias llamadas al servicio de emergencias 911 alertaron a las autoridades sobre la presencia de un vehículo que circulaba en dirección contraria por la autopista.

Minutos después de la primera alerta, los servicios de emergencia recibieron nuevos reportes sobre una colisión. Al llegar al lugar, los agentes encontraron los vehículos involucrados en un choque frontal.

Según la investigación inicial, un Chevrolet Silverado conducido presuntamente en sentido contrario terminó impactando de frente contra el Honda Accord en el que viajaba Gómez.

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Los agentes realizaron maniobras de emergencia para intentar auxiliar a la joven de 27 años. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los equipos de respuesta, el personal médico confirmó posteriormente que Kelsey había fallecido en el lugar.

El otro conductor fue identificado como Alfredo Cartagena, de 57 años, quien resultó herido y fue trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Las autoridades investigan si Cartagena se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

Esta hipótesis forma parte de las primeras líneas de investigación del caso y deberá ser determinada mediante las pruebas correspondientes.

La Fiscalía del Condado de Harris aceptó presentar cargos contra Cartagena por homicidio por intoxicación, mientras las autoridades continúan recopilando evidencias para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron la colisión.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes por el accidente que cobró la vida de la joven.

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