Dos hispanos mueren en trágico accidente de motocicleta en Washington

Washington, Estados Unidos

Las autoridades del estado de Washington, Estados Unidos, confirmaron la identidad de la pareja hispana que murió en un trágico accidente de motocicleta ocurrido durante las celebraciones del 4 de julio en la ciudad de Tacoma.

Las víctimas fueron identificadas como René Herrera Dimas y María Luisa Herrera-Roman, ambos residentes de Tacoma y ampliamente conocidos entre familiares y amigos de la comunidad hispana.

La Patrulla del Estado de Washington (WSP) informó que el fatal percance ocurrió alrededor de las 8:40 de la noche del sábado sobre la carretera estatal SR 509, cerca de la autopista 705 en dirección norte.

De acuerdo con el informe preliminar, los esposos viajaban a bordo de una motocicleta cuando, por causas que aún son investigadas, el vehículo impactó contra una barrera de seguridad.

La fuerza del choque provocó que ambos fueran expulsados violentamente de la motocicleta.

Según detallaron las autoridades, una de las víctimas cayó sobre la carretera, mientras que la otra salió proyectada por encima del borde de un paso elevado y terminó en un parque ubicado debajo de la autopista.