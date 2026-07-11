Dos hispanos mueren en trágico accidente de motocicleta en Washington

Las autoridades del estado de Washington, Estados Unidos, confirmaron la identidad de la pareja hispana que murió en un trágico accidente de motocicleta ocurrido durante las celebraciones del 4 de julio en la ciudad de Tacoma.
Las víctimas fueron identificadas como René Herrera Dimas y María Luisa Herrera-Roman, ambos residentes de Tacoma y ampliamente conocidos entre familiares y amigos de la comunidad hispana.
La Patrulla del Estado de Washington (WSP) informó que el fatal percance ocurrió alrededor de las 8:40 de la noche del sábado sobre la carretera estatal SR 509, cerca de la autopista 705 en dirección norte.
De acuerdo con el informe preliminar, los esposos viajaban a bordo de una motocicleta cuando, por causas que aún son investigadas, el vehículo impactó contra una barrera de seguridad.
La fuerza del choque provocó que ambos fueran expulsados violentamente de la motocicleta.
Según detallaron las autoridades, una de las víctimas cayó sobre la carretera, mientras que la otra salió proyectada por encima del borde de un paso elevado y terminó en un parque ubicado debajo de la autopista.
Fallecieron en el lugar del accidente
Equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar tras recibir varias llamadas de conductores que presenciaron el accidente.
Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, los paramédicos confirmaron que ambos fallecieron en la escena.
La Patrulla Estatal indicó que continúa trabajando para determinar qué provocó que la motocicleta se estrellara contra la barrera.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si hubo participación de otros vehículos en el accidente.
La noticia ha causado profundo pesar entre familiares, amigos y miembros de la comunidad hispana que conocían a la pareja.
Tras confirmarse sus identidades, las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias y recuerdos dedicados a los esposos.
Familiares describieron a René Herrera Dimas y María Luisa Herrera-Roman como personas trabajadoras, solidarias y muy queridas por quienes tuvieron la oportunidad de compartir con ellos.
La tragedia también generó muestras de apoyo desde otros estados del país, donde residen allegados y familiares cercanos.
En publicaciones compartidas en internet, seres queridos lamentaron que una fecha de celebración terminara convirtiéndose en una dolorosa pérdida para toda la familia.
Algunos familiares residentes en Las Vegas, Nevada, iniciaron esfuerzos para brindar apoyo a los parientes más cercanos durante este difícil momento.
La muerte de la pareja ha conmocionado especialmente a quienes los conocían en Tacoma, donde residían desde hace varios años.
Mientras avanzan las investigaciones, familiares se preparan para los actos fúnebres y los trámites correspondientes.
Las autoridades reiteraron que el caso sigue bajo investigación y que cualquier información adicional será dada a conocer conforme avance el proceso.
Por ahora, la comunidad hispana en Washington llora la pérdida de dos de sus integrantes, recordados por sus seres queridos como una pareja unida que perdió la vida de manera repentina y trágica.