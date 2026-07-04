EE UU celebra 250 años de independencia con récord de viajeros y ola de calor

Washington, Estados Unidos.

Estados Unidos conmemora este sábado 4 de julio el 250 aniversario de su Independencia, una fecha histórica que marca dos siglos y medio desde que las Trece Colonias aprobaron la Declaración de Independencia en 1776, dando origen a la nación estadounidense. El histórico aniversario, conocido como el "Semiquincentenario" o "America250", será celebrado con cientos de actividades a lo largo y ancho del país. Las festividades incluyen desfiles, conciertos, ceremonias oficiales, espectáculos aéreos, exhibiciones militares y los tradicionales fuegos artificiales que iluminarán el cielo de ciudades como Washington D. C., Nueva York, Boston, Filadelfia, Chicago, Los Ángeles y Miami. En la capital estadounidense, el presidente Donald Trump encabezará los actos oficiales, mientras miles de ciudadanos, veteranos de guerra y autoridades participarán en las conmemoraciones.

Uno de los eventos más esperados tendrá lugar en el National Mall de Washington, donde se desarrollará un gran espectáculo de fuegos artificiales acompañado de presentaciones musicales y actividades culturales que buscan recordar la historia, los valores y la evolución de Estados Unidos durante los últimos 250 años. En Nueva York, el tradicional show de fuegos artificiales de Macy's volverá a congregar a miles de espectadores.

72,2 millones de personas viajarán

Sin embargo, el aniversario coincide con uno de los fines de semana de mayor movimiento del año. La Asociación Americana del Automóvil (AAA) proyecta que 72,2 millones de personas viajarán entre el 27 de junio y el 5 de julio, estableciendo un nuevo récord para el feriado del Día de la Independencia y superando los 71,8 millones registrados en 2025. De acuerdo con las estimaciones, 61,4 millones de estadounidenses se desplazarán por carretera, lo que representa el 85 % del total de los viajes previstos. Otros 5,85 millones optarán por el transporte aéreo, mientras que cerca de 4,93 millones utilizarán autobuses, trenes o cruceros, siendo estos últimos los medios que registrarán el mayor crecimiento porcentual respecto al año pasado. La AAA explicó que, pese al incremento en los precios de la gasolina tras las tensiones militares entre Estados Unidos e Irán, muchas familias continúan prefiriendo viajar por carretera debido a que resulta más económico que adquirir boletos de avión. Actualmente, el precio promedio de la gasolina regular ronda los 3,80 dólares por galón, mientras que un vuelo nacional tiene un costo medio cercano a los 830 dólares. "Para muchos estadounidenses, viajar durante la semana del 4 de julio es una tradición", afirmó Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel, al destacar que el pronóstico contempla tanto a quienes disfrutan vacaciones durante toda la semana como a quienes aprovecharán el fin de semana largo para celebrar el histórico aniversario.

Intensa ola de calor

No obstante, los festejos estarán marcados por una intensa ola de calor que afecta gran parte del territorio estadounidense. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que cerca del 70 % de la población permanece expuesta a temperaturas peligrosamente elevadas, mientras las condiciones extremas continuarán durante todo el fin de semana festivo. Las alertas abarcan el Medio Oeste, el Valle del Misisipi, el Valle del Ohio, el Medio Sur y gran parte de la Costa Este, donde la combinación de calor extremo y alta humedad podría provocar temperaturas récord. Entre los estados con mayor riesgo figuran Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Massachusetts, Ohio, Indiana, Míchigan, Georgia, Tennessee, Carolina del Norte, Kentucky, Virginia, Maryland, Alabama y Misisipi.