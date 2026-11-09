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Hallan semienterrados al dueño de una ferretería y a su perro en el Valle de Jamastrán, Danlí

Samuel Baquedano, propietario de una ferretería en el sector de Campamento, fue encontrado sin vida y semienterrado. A pocos metros también localizaron muerto a su perro

Hallan semienterrados al dueño de una ferretería y a su perro en el Valle de Jamastrán, Danlí

Samuel Baquedano era propietario de una ferretería que operaba desde hacía aproximadamente un año en el sector de Campamento, en el Valle de Jamastrán.

Danlí, El Paraíso. Un hombre identificado como Samuel Baquedano fue encontrado sin vida en el sector de Campamento, en el Valle de Jamastrán, municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, en un nuevo hecho violento registrado en la zona.

De acuerdo con la información preliminar, Baquedano era propietario de una ferretería que tenía aproximadamente un año de funcionamiento en ese sector. Su cuerpo habría sido localizado semienterrado, en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.

Asimismo, a pocos metros del lugar fue encontrado sin vida el perro que acompañaba al comerciante, según los datos que han trascendido sobre el caso.

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Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las causas de la muerte ni sobre las personas que podrían estar involucradas en este hecho. Tampoco se ha establecido públicamente el móvil del crimen.

Se espera que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes, determinen las circunstancias en las que ocurrió el suceso y establezcan las responsabilidades del caso.

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El hallazgo se suma a los hechos violentos registrados en el departamento de El Paraíso, mientras los pobladores de la zona esperan información oficial sobre lo ocurrido.

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Redacción La Prensa
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