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Familia hispana muere tras caer camioneta desde un puente en Texas

Los cinco integrantes de la familia regresaban de San Antonio, Texas, cuando ocurrió el fatal percance

Familia hispana muere tras caer camioneta desde un puente en Texas

Omar Lumbreras, Ana Deli y sus tres hijos perdieron la vida en un accidente ocurrido en la ciudad de Seguin, Texas.

Texas, Estados Unidos. Una familia de cinco integrantes, entre ellos tres niños de 13, 6 y 3 años, perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo 8 de noviembre en Seguin, Texas, Estados Unidos.

El percance se registró alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando una camioneta Chevrolet Tahoe cayó desde un paso elevado de la Interestatal 10 hacia la carretera FM 725.

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Las víctimas fueron identificadas como Omar Lumbreras Oliva, de 30 años; Ana Deli Lumbreras, de 31; y sus tres hijos menores de edad, cuyas edades eran de 13, 6 y 3 años.

De acuerdo con información difundida por medios locales, la familia regresaba de San Antonio, donde había asistido a la celebración del cumpleaños de un amigo.

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Sin embargo, durante el trayecto ocurrió el accidente que terminó con la vida de los cinco integrantes de la familia, convirtiendo el regreso a casa en una tragedia.

Las autoridades informaron que al momento del percance estaba lloviendo y el pavimento se encontraba mojado, condiciones que pudieron influir en el accidente.

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No obstante, las circunstancias exactas que provocaron que la camioneta saliera de la autopista y cayera desde el paso elevado todavía se encuentran bajo investigación.

La noticia ha causado consternación entre los familiares y allegados de las víctimas. Gloria Lumbreras, hermana de Omar, compartió un mensaje de dolor ante la pérdida de sus seres queridos.

“Ojalá esto fuera un sueño. Querido Dios, por favor, danos fuerza”, expresó Gloria en una publicación en la que manifestó el difícil momento que atraviesa la familia.

Ante la tragedia, los familiares iniciaron una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe con el propósito de reunir dinero para cubrir los gastos funerarios de los cinco integrantes fallecidos.

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Redacción La Prensa
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