Familia hispana muere tras caer camioneta desde un puente en Texas

Texas, Estados Unidos. Una familia de cinco integrantes, entre ellos tres niños de 13, 6 y 3 años, perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo 8 de noviembre en Seguin, Texas, Estados Unidos. El percance se registró alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando una camioneta Chevrolet Tahoe cayó desde un paso elevado de la Interestatal 10 hacia la carretera FM 725.

Las víctimas fueron identificadas como Omar Lumbreras Oliva, de 30 años; Ana Deli Lumbreras, de 31; y sus tres hijos menores de edad, cuyas edades eran de 13, 6 y 3 años. De acuerdo con información difundida por medios locales, la familia regresaba de San Antonio, donde había asistido a la celebración del cumpleaños de un amigo.

Sin embargo, durante el trayecto ocurrió el accidente que terminó con la vida de los cinco integrantes de la familia, convirtiendo el regreso a casa en una tragedia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades informaron que al momento del percance estaba lloviendo y el pavimento se encontraba mojado, condiciones que pudieron influir en el accidente.