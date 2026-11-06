MHS celebra 80 años de presencia en Honduras y presenta MHS Alimentos, su nueva identidad corporativa

San Pedro Sula, Honduras. En el marco de la conmemoración de sus 80 años de trayectoria, Molino Harinero Sula presentó oficialmente su nueva identidad corporativa: MHS Alimentos. Este paso expresa la evolución de una compañía que nació vinculada a la actividad molinera y que, a lo largo de ocho décadas, ha ampliado sus capacidades y su participación en distintas categorías de alimentos. La gala de celebración se llevó a cabo en el salón Napoleón V del Centro de Convenciones del Hotel Copantl, en San Pedro Sula, donde se dieron cita ejecutivos, clientes, colaboradores, autoridades locales y representantes del Gobierno central para acompañar a la compañía en esta fecha especial.

La ceremonia también constituyó el escenario propicio para rendir homenaje al legado del distinguido empresario de origen polaco Boris Goldstein, quien el 7 de noviembre de 1946 fundó la empresa que hoy se proyecta bajo la identidad de MHS Alimentos. Su visión, esfuerzo y espíritu emprendedor marcaron el inicio de una historia empresarial que, ocho décadas después, continúa contribuyendo al desarrollo de Honduras.

Renovación de imagen con visión de futuro

La nueva identidad no representa únicamente un cambio de nombre e imagen. Forma parte de una transición estratégica en la manera de comunicar el papel de la empresa: de destacar exclusivamente su actividad productiva a poner en valor mediante alimentos de calidad, relaciones de largo plazo e iniciativas sostenibles, contribuye al desarrollo de personas, negocios y comunidades. “Llegar a 80 años nos compromete a seguir evolucionando. Con MHS Alimentos expresamos mejor la amplitud de nuestro negocio y reafirmamos lo que permanece: la calidad como punto de partida, la cercanía con nuestros clientes y la responsabilidad de contribuir al desarrollo para Honduras y la región”, expresó Daniel Goldstein, presidente del Consejo de Administración de MHS Alimentos.

La nueva identidad corporativa incorpora un símbolo compuesto por cuatro elementos que representan la historia, los valores y los compromisos de MHS Alimentos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse 1. El primero expresa la calidad que acompaña grandes momentos, reflejando la presencia de sus alimentos en las mesas familiares, los emprendimientos y los sueños de quienes confían en sus productos.

2. El segundo representa el origen en el campo, reconociendo el valor de las materias primas y su transformación mediante procesos eficientes, innovación y excelencia productiva.

3. El tercero simboliza los brazos abiertos, como expresión de cercanía, confianza y relaciones duraderas con clientes, colaboradores y aliados.

4. Finalmente, el cuarto representa el corazón hondureño, que reafirma el orgullo por sus raíces y el compromiso de continuar generando empleo, oportunidades y bienestar para las comunidades. Estos cuatro elementos integran una identidad que conecta el legado de la compañía con su visión de futuro y su compromiso de seguir generando desarrollo a través de los alimentos. Bajo el nombre MHS Alimentos, la empresa busca dar mayor claridad a su actividad como compañía alimenticia diversa. Su nueva narrativa se articula alrededor de la idea “Alimentamos desarrollo, creamos futuro” y del compromiso de producir calidad y cultivar desarrollo.

Fundación Goldstein: un año de compromiso social

La celebración también dio espacio a la conmemoración del primer aniversario de Fundación Goldstein, brazo social vinculado con la compañía, cuyo lanzamiento tuvo lugar el 6 de noviembre de 2025. En su primer año, la Fundación reporta más de 100,000 beneficiarios mediante sus iniciativas y alianzas orientadas al bienestar y al desarrollo comunitario. Su trabajo comprende ámbitos como educación, salud, emprendimiento y empleabilidad, seguridad alimentaria, cultura y voluntariado. El alcance reportado refleja el compromiso de fortalecer capacidades y generar oportunidades en las comunidades, en articulación con aliados. “El primer aniversario de Fundación Goldstein confirma nuestra convicción de que el desarrollo debe traducirse en oportunidades concretas para las personas. Nuestro compromiso es dar continuidad a este esfuerzo con aliados y resultados medibles”, señaló Michael Lampman Goldstein, director Ejecutivo de la Fundación Goldstein.

Compromiso con el futuro

Con esta transformación, MHS Alimentos reafirma la calidad, la integridad, la innovación y la cercanía como bases de su proyección empresarial. La compañía aspira a seguir impulsando el crecimiento de sus clientes y a fortalecer su contribución al entorno en el que opera, honrando un legado de ocho décadas con una visión renovada. Para, Joaquín Echeverri, CEO de MHS Alimentos, Llegar a los 80 años no es fácil. “Son generaciones de colaboradores y de familias que trabajamos en la empresa. Queremos proyectarnos hacia dónde vamos, dónde nos vemos en los próximos 80 años, actualizar nuestra imagen y presentar los nuevos proyectos que vienen”.

Acerca de MHS Alimentos

MHS Alimentos es la nueva identidad corporativa presentada en el marco de los 80 años de esta institución. La compañía desarrolla actividades en la industria alimenticia y orienta su propósito a generar desarrollo a través de sus alimentos, mediante la calidad, la confianza y las relaciones de largo plazo.

Acerca de Fundación Goldstein