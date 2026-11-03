DUX-USAP y Proyecto PERSPECTIVAS impulsan nuevas oportunidades laborales para hondureños

San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad de San Pedro Sula (USAP), a través de DUX School of Business and Government, avanza en la implementación del Proyecto Regional PERSPECTIVAS, una iniciativa de cooperación que busca contribuir a la integración social y profesional de poblaciones que enfrentan barreras para acceder al mercado laboral. El Proyecto Regional PERSPECTIVAS para retornados y retornadas mediante la integración social y profesional es financiado por la Cooperación Alemana, a través del Banco de Desarrollo Alemán (KfW), y ejecutado por la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA), con el apoyo de Swisscontact, entidad responsable de la ejecución de su Componente 1. La iniciativa se desarrolla en el marco de la alianza entre la República Federal de Alemania y la Región SICA, con el propósito de mejorar las condiciones de vida y las oportunidades laborales de personas migrantes retornadas, jóvenes en riesgo de migración irregular y comunidades receptoras en Honduras, Guatemala y El Salvador. En el marco de este proyecto, DUX-USAP desarrolla el Diplomado Coaching para la Empleabilidad, un programa académico diseñado para formar profesionales capaces de acompañar a otras personas en el fortalecimiento de sus competencias, la identificación de oportunidades laborales y la construcción de estrategias para su desarrollo profesional. La iniciativa responde a uno de los principales desafíos que enfrenta Honduras: generar mejores condiciones para la incorporación al mundo del trabajo, especialmente entre personas migrantes retornadas y jóvenes expuestos a situaciones de vulnerabilidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Una formación con efecto multiplicador

Una de las características más relevantes de esta iniciativa es su enfoque de formación con impacto directo en las comunidades. El diplomado contempla la capacitación de 60 profesionales, distribuidos en dos cohortes, provenientes de las zonas Centro-Sur y Nor-Atlántica de Honduras. Cada participante deberá aplicar las herramientas adquiridas mediante procesos de coaching con al menos cinco personas. De esta manera, se proyecta que un mínimo de 300 personas reciban acompañamiento directo, orientado a fortalecer sus capacidades para enfrentar los desafíos de la búsqueda de empleo y su desarrollo profesional. El programa combina formación virtual, encuentros presenciales y actividades de aplicación práctica. Su metodología busca que los participantes no se limiten a adquirir conocimientos conceptuales, sino que desarrollen competencias para orientar procesos de acompañamiento individual. El pasado 19 de octubre se realizó la inauguración virtual de la primera cohorte, integrada por 30 participantes de ambas zonas de intervención, dando inicio a un proceso formativo que continuará durante los próximos meses.





El compromiso académico de DUX-USAP

La participación de DUX-USAP comprende la coordinación académica y técnica del proceso formativo, la adecuación curricular del diplomado, la organización de las actividades de capacitación y el seguimiento a su implementación. Este trabajo permite articular la experiencia universitaria en diseño curricular, formación profesional y educación continua con los objetivos de desarrollo social y empleabilidad del Proyecto Regional PERSPECTIVAS. La Dra. Beatriz Brito, Decana de DUX School of Business and Government y coordinadora del proyecto por parte de USAP, destacó durante la inauguración que la iniciativa busca trascender los resultados estrictamente académicos. “El éxito de este diplomado no solo lo vamos a medir por cuántos de ustedes se certifiquen, sino por cuánta gente logramos acompañar para que puedan mejorar sus oportunidades de empleabilidad”, expresó. La formación está a cargo de Sergio Claros López, consultor y docente de posgrado con experiencia en cooperación internacional y proyectos de desarrollo, y Celio Luis Acosta Álvarez, Vicerrector Académico de USAP, con una amplia trayectoria en gestión educativa, diseño curricular y formación de competencias.

Educación y cooperación para generar oportunidades

La participación de DUX-USAP en PERSPECTIVAS refleja la importancia de establecer alianzas entre instituciones académicas y organismos de cooperación para responder a necesidades concretas de la sociedad. Más allá de la formación de nuevos profesionales, el proyecto busca fortalecer capacidades que puedan mantenerse y multiplicarse en las comunidades, contribuyendo a una atención más efectiva de personas que necesitan apoyo para mejorar sus perspectivas laborales. Esta iniciativa también representa una oportunidad de fortalecimiento institucional para DUX-USAP, al incorporar nuevas metodologías de formación y acompañamiento que enriquecen su oferta académica y amplían su vinculación con los desafíos del desarrollo nacional. Con su participación en el Proyecto Regional PERSPECTIVAS, la Universidad de San Pedro Sula reafirma su compromiso con una educación superior que trasciende las aulas y se convierte en una herramienta para promover la inclusión, la empleabilidad y el desarrollo sostenible de Honduras.

Acerca de la Universidad de San Pedro Sula®

Fundada el 15 de noviembre de 1977, USAP® es la primera universidad privada de Honduras. Desde sus inicios fue creada para ampliar el acceso y elevar la calidad de la educación superior. Como institución pionera en innovación tecnológica, la universidad cuenta con una extensa trayectoria utilizando Google Workspace for Education desde 2013. Este compromiso con la vanguardia digital se fortaleció en 2020 al invertir en las herramientas avanzadas del licenciamiento Education Plus, y marca un nuevo hito estratégico en 2024 con la incorporación de Google AI Pro for Education. Actualmente ofrece más de 30 programas de pregrado, postgrado y técnicos, además de certificaciones orientadas al desarrollo profesional. www.usap.edu

Sobre Arizona State University® (ASU)

Arizona State University desarrolla un modelo universitario orientado al impacto social y la inclusión, con investigación aplicada que busca contribuir al bien público y al desarrollo económico y cultural de sus comunidades. www.asu.edu

Acerca de Dux School of Business and Government