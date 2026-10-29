Networking Gastronómico se llevó a cabo en Tegucigalpa con el respaldo de LAFISE

San Pedro Sula, Honduras.

En un sector donde muchos ven a su vecino como competencia, el Networking Gastronómico “Ideas & Conexiones Servidas” propuso una idea distinta: crecer juntos. El encuentro se realizó en Hacienda El Trapiche, en Tegucigalpa, y fue organizado por la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH) y el Instituto Hondureño de Turismo, con el patrocinio de LAFISE.

Empresarios y representantes de restaurantes y hoteles compartieron una jornada de aprendizaje y contactos, con conferencias sobre diferenciación, marketing digital e inteligencia artificial aplicada a la gastronomía.

Un ecosistema que crece unido

Una de las ideas que más resonó provino del conferencista colombiano Julián Betancourt, especialista en marketing para restaurantes. Betancourt, originario de Medellín, contó cómo funciona el sector gastronómico en su ciudad y propuso replicarlo en Honduras.

“En Medellín todo el ecosistema gastronómico está muy unido. La gente no se ve como competencia, sino que se unen y trabajan en equipo para hacer crecer todo el sector. Sería muy bueno que ustedes también se enfoquen en hacer crecer todo el ecosistema gastronómico en Tegucigalpa y en Honduras en general”, planteó.

El especialista también valoró la actitud de los asistentes y la calidez del país. “La gente estaba muy interesada en el tema y se comprometió desde el inicio a identificar qué era lo que los estaba frenando para saber cómo hacer crecer su negocio”, dijo. Su charla, titulada “Del like a la mesa”, abordó el marketing digital y la generación de demanda, y la complementó con su sistema Demanda Constante, que enseña a atraer clientes, fidelizarlos y vender más por mesa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Tres miradas para el sector

El programa combinó perspectivas internacionales y nacionales. El colombiano Alejandro Lopera, de LG Consultoría Gastronómica, presentó la conferencia “El extra de lo ordinario”, centrada en lo que distingue a un restaurante extraordinario de uno que apenas sobrevive. Habló de cocina inteligente, equipos brillantes, menos horas en procesos y más rentabilidad, con las personas siempre en el centro.

Por Honduras participó el chef Carlos Espinal, quien se presentó como un referente del rubro gastronómico nacional. Su mensaje a las nuevas generaciones fue directo: “Es un rubro sacrificado, sin duda alguna, hay que estar 100 % decidido a él. Es bonito, yo lo amo y tengo la dicha de poder vivir de mi pasión”.

Espinal destacó además que las herramientas de inteligencia artificial, una estrategia de mercadeo adecuada y una base financiera sólida ayudan a tener un mejor control sobre el sector HORECA, que reúne a hoteles, restaurantes y cafeterías.

El papel de CANATURH y el Instituto Hondureño de Turismo

El presidente de CANATURH, el abogado Adolfo Pineda, explicó el propósito de este tipo de iniciativas. “Con este tipo de eventos, buscamos dar las herramientas suficientes o dar nuevas ideas para que ustedes puedan mejorar en sus restaurantes”, expresó.

Pineda añadió una reflexión sobre la inversión en el país. “Necesitamos más negocios, necesitamos invertir en Honduras, y CANATURH está buscando la forma de promoverlo con ustedes”, indicó.

Por otro lado, la viceministra de Turismo, Rebeca Ávila, subrayó que el respaldo al empresariado tiene un efecto más amplio. “Cuando apoyamos a nuestros empresarios y emprendedores, también fortalecemos el turismo y contribuimos al desarrollo de Honduras”, afirmó.

El respaldo de LAFISE al sector

Como patrocinador, Banco LAFISE se sumó a este esfuerzo con una visión de largo plazo sobre el empresario hondureño. “Creemos en el talento de los empresarios hondureños y en su capacidad para transformar la gastronomía en oportunidades, empleo y desarrollo para nuestro país”, expresó Tania Lozano, gerente de Mercadeo y Publicidad de Banco LAFISE.