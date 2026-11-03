¡La meta es coleccionarlos!: Shell presenta una colección exclusiva de carritos Ferrari a escala en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Shell lanzó en Honduras su promoción exclusiva “La meta es coleccionarlos”, mediante la cual los clientes pueden adquirir tres carritos Ferrari a escala, inspirados en los modelos SF-25, SF90 Stradale y F80. Cada carrito cuenta con tecnología Bluetooth que permite conectarlo a la aplicación Shell Racing Legends y manejarlo de forma remota desde el celular. Esta iniciativa destaca la alianza de más de 75 años entre Shell y Ferrari, en la que Shell V-Power es el único combustible usado, confiado y recomendado por Scuderia Ferrari. El evento de lanzamiento se realizó en Mall Altara, con la participación de ejecutivos de Shell Honduras, invitados especiales y representantes de medios de comunicación. La promoción estará vigente del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2026, o hasta agotar existencias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Cómo adquirir los carritos Ferrari?

Para adquirir los tres modelos de carritos Ferrari, los clientes deben: • Visitar las estaciones de servicio Shell o las tiendas de conveniencia Shell Select y Shell Café a nivel nacional. • Realizar una transacción desde la aplicación Shell GO+ y pagar L500 adicionales, o utilizar el canje de puntos Shell GO+.

“En Shell buscamos ofrecer a nuestros clientes experiencias que vayan más allá de cada visita a nuestras estaciones de servicio. Nos emociona acercarles esta colección Ferrari e invitarlos a disfrutarla mientras aprovechan los beneficios de Shell GO+”, expresó Paola Padilla, Marketing Manager de Petróleos y Energía de Honduras, S. A. de C. V. (PETRHOSA). Durante el evento de lanzamiento de la campaña se realizaron diversas dinámicas interactivas y se incentivó a los asistentes a participar en redes sociales mediante la publicación de fotografías del evento y menciones a Shell.

Los asistentes también disfrutaron de la cuarta edición de Watch the Race, el evento exclusivo de Shell que reunió a invitados para compartir la emoción del automovilismo mediante la transmisión en vivo del Gran Premio de México. Padilla invitó a los hondureños a coleccionar los tres nuevos modelos de carritos Ferrari y a seguir las cuentas de la marca en Facebook e Instagram, donde aparece como Shell HN, para mantenerse informados sobre nuevas promociones.

Crecimiento de Shell en Honduras

Oscar Cuadra, Retail Manager de PETRHOSA, destacó el crecimiento sostenido de la red de estaciones de servicio Shell en Honduras, que alcanza un total de 50 establecimientos a nivel nacional. Según indicó, este es un logro significativo dentro de la estrategia de acercamiento al cliente. “Un paso importante que nos permite estar cada vez más cerca de nuestros clientes”, enfatizó. Cuadra señaló que la alianza de más de 75 años con Ferrari representa un respaldo a los valores de innovación, tecnología y desempeño. Asimismo, indicó que el lanzamiento de la nueva colección de carritos Ferrari es una iniciativa orientada a fortalecer la relación con los clientes y conectar con sus intereses y pasiones. Con presencia en más de 80 países, Shell ofrece en Honduras combustibles como Shell V-Power, Shell FuelSave Regular y Shell FuelSave Diesel, con opciones que contribuyen al cuidado y rendimiento del motor. Además, cuenta con tiendas de conveniencia Shell Select y Shell Café, que complementan la experiencia de los clientes durante cada visita.

Shell GO+: un programa de fidelización

A través de la aplicación Shell GO+, los clientes pueden acumular puntos por sus compras en las estaciones de servicio Shell y en las tiendas de conveniencia Shell Select y Shell Café, para luego canjearlos por los beneficios disponibles en el programa. Los usuarios pueden descargar la aplicación Shell GO+ para conocer cómo acumular puntos y aprovechar sus beneficios. Además, pueden realizar pagos sin contacto con tarjetas de débito o crédito de cualquier banco. Cuadra indicó que el programa de fidelización permite acumular puntos por compras en estaciones de servicio y tiendas participantes, que posteriormente pueden canjearse por diferentes beneficios, bajo la premisa de que “economizar combustible sí es posible”.

Shell es una red de movilidad con presencia internacional y, desde el regreso de la marca a Honduras, ha continuado ampliando su presencia en el país. Actualmente, cuenta con 50 estaciones de servicio y 17 tiendas de conveniencia Shell Select y Shell Café, ubicadas en puntos estratégicos para facilitar el acceso de los consumidores a sus productos y servicios.