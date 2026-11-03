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Gilberto Ríos es denunciado por violencia doméstica

El dirigente del partido Libre compareció ante un juez en Tegucigalpa para conocer la denuncia en su contra

Gilberto Ríos es denunciado por violencia doméstica

Ríos ocupó el cargo de director Ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda (Fosovi).

Tegucigalpa. El dirigente de Libertad y Refundación (Libre), Gilberto Ríos, acudió este martes a los tribunales para presentarse ante un juzgado de violencia doméstica, luego de recibir una notificación sobre una denuncia interpuesta en su contra.

El político llegó acompañado de su abogado defensor, Nectalí Rodezno, para participar en una audiencia en la que se le darán a conocer los señalamientos y las medidas que eventualmente pueda establecer el juez a cargo del expediente.

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Hasta ahora, las autoridades judiciales no han divulgado quién presentó la denuncia ni han ofrecido información sobre las circunstancias que originaron el procedimiento.

La comparecencia forma parte de las actuaciones iniciales del caso. Se espera que, una vez finalizada la audiencia, se conozca la determinación judicial y la posición de Ríos frente a la acusación.

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Por el momento, los señalamientos se mantienen en el ámbito de una denuncia y no se han proporcionado detalles adicionales sobre los hechos.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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