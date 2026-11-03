Menor de 13 años muere tras ser atropellado por motociclista en Danlí

La víctima fue identificada como Jhonatan Josué García Bustillo, de 13 años, quien cursaba el séptimo grado en el Centro Básico María Teresa Mata , según la información sobre el lamentable hecho.

Danlí, El Paraíso. Un menor de 13 años perdió la vida luego de ser atropellado por una motocicleta cuando se conducía en bicicleta por el nuevo bulevar de Circunvalación de la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso, al oriente de Honduras.

De acuerdo con los datos preliminares, el adolescente se desplazaba la noche del lunes en su bicicleta cuando fue embestido por una motocicleta conducida también por otro menor de edad, en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.

Tras el impacto, Jhonatan resultó gravemente herido y fue trasladado todavía con vida a la sala de emergencias de un centro asistencial de la ciudad, donde el personal médico intentó salvarle la vida.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, el pequeño falleció mientras recibía atención médica, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el accidente.

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Según la información, los padres del menor se encontraban trabajando cuando ocurrió el accidente. Al enterarse de lo sucedido, se trasladaron al centro asistencial, donde recibieron la noticia del fallecimiento de su hijo.

Posteriormente, sus familiares llegaron a realizar los trámites correspondientes para reclamar el cuerpo del adolescente, en medio del dolor provocado por la pérdida de su pequeño.

Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias del atropellamiento ni sobre las actuaciones de las autoridades para establecer las responsabilidades correspondientes.