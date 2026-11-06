Alianza CHICO y CENOSA: Foro de Infraestructura 2026 identifica proyectos prioritarios para el desarrollo del valle de Sula

San Pedro Sula, Honduras.- La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), en alianza estratégica con Cementos del Norte S.A. (CENOSA) y su marca insignia BIJAO, llevó a cabo el Foro de Infraestructura 2026: "Proyectos que transformarán a Honduras: Prioridades para el desarrollo del valle de Sula", en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, con una amplia concurrencia. En su cuarta edición, la jornada se consolidó como una plataforma técnica y de diálogo estratégico multisectorial, con la participación de conferencistas nacionales e internacionales. Entre los temas abordados figuraron las obras de infraestructura para potenciar el desarrollo del valle de Sula; las alianzas público-privadas, de la planificación a la ejecución; el financiamiento y la ejecución de grandes proyectos de infraestructura mediante alianzas e inversión privada; las obras hidráulicas para la protección y el desarrollo del valle de Sula, y el tratamiento de aguas residuales de la región.

Durante la apertura oficial intervinieron el ingeniero Arnaldo Martínez, presidente de la CHICO; el licenciado Daniel Goldstein, presidente de CENOSA, y el licenciado Juan Carlos García, ministro de la Presidencia. Los participantes coincidieron en la relevancia de priorizar, con criterios técnicos y coordinación multisectorial, las inversiones estructurales que demanda uno de los principales motores productivos de la nación. Asimismo, se desarrolló el panel “Infraestructura estratégica para el valle de Sula: proyectos, inversión y ejecución”, integrado por los ingenieros Pavel Amaya, María Eugenia Núñez, Héctor Guillén y Sergio Griffi, así como por el arquitecto Juan M. Sánchez. La moderación estuvo a cargo del ingeniero César García. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Elevando la competitividad de Honduras

“La infraestructura estratégica representa el motor fundamental para el desarrollo sostenible e integral de Honduras. El valle de Sula es el corazón económico del país, por lo que identificar, priorizar y exponer técnicamente proyectos de alto impacto permite elevar la competitividad de toda la nación mediante alianzas sólidas y visión de futuro”, remarcó el ingeniero César García, presidente del Capítulo Noroccidental de la CHICO. García expresó que durante el foro se identificó una amplia cartera de proyectos prioritarios para la región, cuya ejecución se contempla en un plazo de entre tres y cinco años. Entre ellos destacan el libramiento del valle de Sula, el libramiento de San Pedro Sula, las mejoras logísticas en Puerto Cortés, el control de inundaciones y el desarrollo de la red vial. Señaló que el objetivo del foro es identificar cuáles proyectos ejecutará el Gobierno, cuáles cuentan con fondos para su financiamiento y cuáles carecen de recursos, a fin de buscar modelos que hayan funcionado en otros países.

“Esto para ver cómo en conjunto: Gobierno, empresa privada y organismos multilaterales, llámese esta banca privada, podamos entrar y ejecutar estos proyectos que son necesarios y prioritarios para el valle de Sula”. También subrayó la importancia de reunir a los principales actores del sector construcción, el Gobierno, los organismos multilaterales y los municipios para impulsar proyectos integrales y coordinados. “Invitamos a los alcaldes de los municipios para que ellos sean parte de lo que queremos hacer, proyectos integrales (...) que todos nos pongamos de acuerdo qué es lo que vamos a hacer para sacar adelante el país y más que todo, la región del valle de Sula”.

CENOSA: comprometida con el desarrollo de Honduras

Por su parte, los ejecutivos de Cementos del Norte S.A. destacaron el papel de la empresa en el impulso de iniciativas de alto nivel para el progreso nacional. “Apoyar espacios técnicos como el Foro de Infraestructura 2026 permite articular voluntades para poner sobre la mesa proyectos que impulsen la competitividad, generen empleo y aseguren el bienestar de la población y la resiliencia de la zona norte”. Daniel Goldstein, presidente de la Junta Directiva de CENOSA, indicó que la articulación efectiva entre los sectores público y privado fue uno de los temas relevantes del foro. Explicó que el Gobierno define la dirección estratégica de los proyectos, mientras que el sector privado aporta la capacidad técnica para su ejecución. “El foro permite crear los espacios para discutir esos proyectos tan claves y necesarios para el desarrollo del país, adquirir compromisos reales y que se conviertan en hechos. Y eso solo es posible cuando existe esa sintonía y ese compromiso del sector público junto con el privado”, expresó Goldstein. Señaló que Cementos del Norte, como líder de mercado y empresa 100% hondureña, asume una responsabilidad directa frente a la demanda que generarán los nuevos proyectos de infraestructura. Para responder a ella, puntualizó, la compañía ha realizado ampliaciones en su planta y en su capacidad de producción, con el objetivo de contribuir al desarrollo, la generación de empleo y la atracción de inversión extranjera.

Por su parte, Hugo Barrascout, gerente comercial de CENOSA, destacó que los proyectos de infraestructura generan un efecto multiplicador en la economía local, al impulsar actividades como el transporte, el suministro de materiales, la alimentación y la contratación de mano de obra. El gerente manifestó su optimismo respecto a 2027, año que considera un período de importantes avances en materia de infraestructura. Asimismo, subrayó que la durabilidad y la calidad de las obras dependen directamente de los materiales utilizados, y enfatizó la importancia de construir proyectos con una vida útil de entre 30 y 50 años.