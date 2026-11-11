Comisión anuncia castigos tras polémica del Olimpia-Olancho: ¿Cómo queda el partido?

La Comisión Nacional de Disciplina de la Liga Nacional de Honduras se pronunció finalmente este miércoles y confirma acciones a seguir por los acontecimientos registrados durante el partido entre Olimpia y Olancho FC, disputado el pasado 7 de noviembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa. El encuentro, correspondiente al Torneo Apertura 2026, quedó marcado por los incidentes ocurridos al minuto 82, cuando se produjo una situación polémica que generó tensión entre los protagonistas y el cuerpo arbitral comandado por Armando Castro, además de terminar con el compromiso antes de los 90´ reglamentarios.

La situación obligó a la Comisión de Disciplina a tomar cartas en el asunto. Aunque fueron admitidos los informes presentados por el árbitro central y el comisario del encuentro, el organismo determinó que es necesario recopilar más elementos antes de emitir una resolución definitiva.

La Comisión también tiene previsto citar formalmente a los protagonistas para que rindan su declaración y expliquen lo sucedido. Los llamados a declarar son Jorge Benguché y Óscar Almendárez, capitanes de Olimpia y Olancho FC, así como el árbitro Armando Castro. Entre los aspectos que se buscará esclarecer están los diálogos que se produjeron con los árbitros, las solicitudes de revisión mediante el sistema FVS y la postura de Olancho FC de no continuar disputando el compromiso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La polémica se originó luego de que Yustin Arboleda marcara el empate para Olimpia. Los futbolistas de Potros reclamaron que la jugada había comenzado con un saque de banda que, según su criterio, correspondía a su equipo y no a los albos. Por esa razón, solicitaron una revisión, pero el árbitro central Armando Castro explicó que esa acción no estaba contemplada dentro del protocolo del FVS.

De acuerdo con el acta arbitral, transcurrieron aproximadamente 20 minutos mientras se intentaba convencer a los olanchanos de regresar al terreno de juego. Finalmente, el capitán Óscar Almendárez comunicó que el equipo no continuaría jugando, por lo que el encuentro fue suspendido definitivamente con el marcador 1-1. Ahora, la Comisión de Disciplina deberá escuchar las versiones de los involucrados y analizar las pruebas antes de tomar una decisión. Entre los posibles escenarios está una resolución sobre el resultado deportivo del encuentro y eventuales sanciones para los responsables.

El castigo al entrenador del Olancho FC