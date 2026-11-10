Comisión de Disciplina destapa amenazas de miembro de Olancho FC

Olancho, Honduras.

La Comisión Nacional de Disciplina de la Liga Nacional dio a conocer las resoluciones correspondientes a la jornada 13 del torneo Apertura 2026-2027, donde uno de los casos que más llama la atención involucra a Mario Samuel García, quien fue señalado por protagonizar un incidente con el árbitro del encuentro entre Olancho FC y UPNFM.

De acuerdo con el informe arbitral y del comisario, García increpó al silbante de manera amenazante y ofensiva cuando este se disponía a ingresar a los camerinos al finalizar el primer tiempo del compromiso disputado el pasado 4 de noviembre en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa.

La resolución detalla que el dirigente se dirigió al árbitro con las siguientes palabras: “Chabacán deja de joder, no sabes donde estas”. Además, el documento señala que Mario Samuel García tuvo que ser detenido por jugadores de Olancho FC para evitar que la situación pasara a mayores.