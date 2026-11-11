Congreso Nacional aprueba beneficio para obtener dominios plenos en San Pedro Sula

Los propietarios interesados en acogerse a este beneficio tendrán un plazo de dos años, contados a partir de la entrada en vigencia del decreto. Las municipalidades podrán crear la respectiva unidad administrativa, si así lo estiman conveniente, para tramitar las solicitudes de los interesados.

San Pedro Sula, Honduras . El Congreso Nacional aprobó otorgar el dominio pleno a los propietarios de bienes inmuebles que acrediten tener el dominio útil, y pagarán un precio no menor del 3% del último valor catastral, cuando soliciten la venta de dominio pleno a la municipalidad, previo acuerdo de la Corporación Municipal.

“Con el dominio útil no puede acceder a un banco para un crédito, para un financiamiento, para una hipoteca, y eso le imposibilita a veces emprender, tener bien documentado su terreno, dejarles una buena herencia a sus hijos”, expresó.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano , destacó que la aprobación busca facilitar a miles de ciudadanos la posibilidad de obtener un título de propiedad plena, ya que el dominio útil limita las opciones de utilizar un terreno como respaldo para solicitar financiamiento.

El titular del Legislativo explicó que el porcentaje establecido para San Pedro Sula será del 3% del valor catastral, mientras que en otras alcaldías actualmente se aplica el 10%.

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Tomás Zambrano aclaró que el propósito de la medida es facilitar a los ciudadanos el paso del dominio útil al dominio pleno y no centrar el beneficio en la recaudación municipal.

Por su parte, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, agradeció a los diputados por respaldar la iniciativa y señaló que contar con un título de dominio pleno permitirá a los propietarios presentar sus escrituras ante bancos y cooperativas para solicitar préstamos.

“Ahora los terrenos de la Rivera Hernández van a valer más. Los terrenos de Chamelecón van a valer más. Los terrenos de Cofradía van a valer más. Estas personas podrán ir a la banca, presentar las escrituras con un dominio pleno y les darán préstamos en cooperativas y en bancos”, destacó.

Contreras consideró que esta posibilidad puede contribuir al emprendimiento y al dinamismo de la economía, especialmente entre las personas de menores recursos que actualmente no pueden utilizar sus terrenos como garantía porque cuentan únicamente con el dominio útil.

El alcalde también invitó a los diputados de las distintas bancadas a promover iniciativas similares en otros municipios, al considerar que facilitar el acceso al dominio pleno puede representar una oportunidad para más familias.

De acuerdo con información municipal, los bienes inmuebles en San Pedro Sula presentan características de posesión y tenencia bajo la figura de dominio útil. Según esos datos, casi el 80% se encuentra en esa condición jurídica irregular.

Ante el crecimiento de la ciudad, impulsado por la construcción de torres y diferentes urbanizaciones, los interesados en adquirir estos inmuebles quedan limitados a obtener únicamente el dominio útil. Sin embargo, en algunos casos, especialmente cuando se requiere financiamiento externo, las entidades exigen que el bien esté inscrito bajo dominio pleno.

Aunque la Ley de Municipalidades faculta la venta de bienes ejidales municipales en dominio pleno, existe poco interés de los propietarios debido a los valores que deben pagar a los municipios para realizar el respectivo trámite administrativo.

El regidor José Antonio Rivera explicó que lo importante es que, con ese decreto, las personas tendrán la propiedad absoluta y perfecta para disponer de ella.

“Si en un futuro el Estado o municipalidad la necesita para hacer una inversión pública, se le debe pagar el precio de mercado; además, las personas pueden obtener préstamos, ya que muchos bancos solicitan que el dueño tenga el dominio pleno”, enfatizó.