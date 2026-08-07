En medio de retos en SPS, Contreras recibe premio como mejor alcalde de CA

San Pedro Sula, Honduras

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, fue distinguido como Mejor Alcalde de Centroamérica, un galardón otorgado por el Comité Internacional de la XXVI Cumbre Latinoamericana que se celebró en Nueva York, Estados Unidos. Según informó su oficina de comunicaciones, el reconocimiento se realizó tras una evaluación integral de indicadores relacionados con finanzas, salud, educación y formación técnica.

Para la administración municipal, el premio representa también un motivo de orgullo para Honduras y posiciona a San Pedro Sula como un referente de gestión municipal en la región. El reconocimiento llega en un momento en que la capital industrial continúa experimentando una serie de desafíos, entre ellos el saneamiento ambiental, la infraestructura y el futuro de las concesiones. El galardón también plantea el desafío de que los avances reconocidos se traduzcan en soluciones a los problemas que todavía afectan a una buena parte de la población, como la recolección de la basura. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse San Pedro Sula enfrenta retos importantes en materia de agua potable, saneamiento, infraestructura vial, drenajes, crecimiento urbano, seguridad y prestación de servicios públicos.