En medio de retos en SPS, Contreras recibe premio como mejor alcalde de CA

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, fue distinguido como Mejor Alcalde de Centroamérica, un galardón otorgado por el Comité Internacional de la XXVI Cumbre Latinoamericana que se celebró en Nueva York, Estados Unidos.
Según informó su oficina de comunicaciones, el reconocimiento se realizó tras una evaluación integral de indicadores relacionados con finanzas, salud, educación y formación técnica.
Para la administración municipal, el premio representa también un motivo de orgullo para Honduras y posiciona a San Pedro Sula como un referente de gestión municipal en la región.
El reconocimiento llega en un momento en que la capital industrial continúa experimentando una serie de desafíos, entre ellos el saneamiento ambiental, la infraestructura y el futuro de las concesiones.
El galardón también plantea el desafío de que los avances reconocidos se traduzcan en soluciones a los problemas que todavía afectan a una buena parte de la población, como la recolección de la basura.
San Pedro Sula enfrenta retos importantes en materia de agua potable, saneamiento, infraestructura vial, drenajes, crecimiento urbano, seguridad y prestación de servicios públicos.
Aunque el reconocimiento internacional representa un respaldo a la gestión de Roberto Contreras, también coloca sobre la administración municipal una responsabilidad mayor: demostrar que los indicadores evaluados pueden convertirse en mejoras sostenibles y perceptibles para los ciudadanos.
La distinción reconoce una gestión y sus resultados, pero el verdadero desafío estará en que esos resultados tengan continuidad y se traduzcan en una ciudad con mejores servicios, infraestructura moderna, mayor planificación y mejores condiciones de vida para sus habitantes.
“Este premio no me pertenece solo a mí; es el reflejo del esfuerzo, la unidad y el compromiso de una ciudad que decidióavanzar. Seguiremos trabajando con más fuerza, humildad y amor por nuestra gente”, dijo el alcalde durante el evento.
Contreras explicó que la gestión de la Municipalidad de San Pedro Sula fue evaluada junto con la de otras 24 alcaldías de Centroamérica, mediante la revisión de información institucional, portales de transparencia y encuestas de aceptación ciudadana, proceso que culminó con la elección de San Pedro Sula como la mejor administración municipal de la región.