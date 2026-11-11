MP interviene tres restaurantes en Omoa por insalubridad y operar ilegalmente

Omoa, Honduras. Tres restaurantes ubicados en el municipio de Omoa, Cortés, fueron intervenidos la mañana de este miércoles por el Ministerio Público, como parte de una investigación que abarca presuntas irregularidades en su funcionamiento, posibles daños ambientales y condiciones sanitarias para la preparación de alimentos. En el operativo participaron fiscales de las fiscalías de Protección al Consumidor y Medio Ambiente, personal de Protección al Consumidor, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y funcionarios de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de Omoa.

Fiscales del Ministerio Público confirmaron que los tres establecimientos (Atrévete, Scapate e Iguanas Sport) operaban sin permisos de operación vigentes. Además, constataron que en Iguanas Sport se construyó una piscina sin contar con el permiso municipal correspondiente. Durante las inspecciones, los fiscales y agentes de la DPI también detectaron que las aguas residuales no reciben tratamiento y son descargadas directamente en el mar, situación que representa un problema de contaminación ambiental en Omoa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Asimismo, los equipos inspeccionaron las cocinas de los tres restaurantes, luego de un informe elaborado semanas atrás que advertía sobre la presencia de alimentos en mal estado y condiciones antihigiénicas y precarias para su preparación. Tras las inspecciones, los propietarios fueron citados por las autoridades como parte de la investigación en curso, que podría derivar en la presentación de un requerimiento fiscal por la presunta comisión de varios delitos.