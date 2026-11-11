Los Celesteados, el grupo criminal que estaría detrás del secuestro de empresario sampedrano

Como sospechoso de participar en la privación de libertad de la víctima, por quien sus captores exigían 500,000 dólares, equivalentes a un poco más de 13 millones de lempiras, la Unas, dependencia de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), detuvo a Brayan Mauricio Cruz Montes (de 33 años), alias Labia.

San Pedro Sula. Honduras. Investigaciones de la Unidad Nacional Antisecuestro (Unas) establecen que el grupo criminal denominado Los Celesteados estaría detrás del secuestro del empresario sampedrano rescatado el lunes 9 de noviembre, cuando era trasladado en el maletero de un vehículo en la colonia Stibys, de esta ciudad.

El sospechoso fue enviado ayer martes a la penitenciaría de Támara, Francisco Morazán, luego de que una jueza le dictara detención judicial tras comparecer a la audiencia de declaración de imputado en un juzgado sampedrano. Es acusado del delito de secuestro.

De acuerdo con las investigaciones de la DPI, la banda Los Celesteados mantiene operaciones delictivas en todo el valle de Sula desde 2024. La estructura, integrada por un promedio de 10 individuos, no solo estaría involucrada en secuestros, sino también en robos, señalan los investigadores.

Asimismo, las diligencias indican que, desde que comenzó a delinquir, esta estructura criminal habría participado en al menos ocho secuestros. Cuatro de estos fueron denunciados y estuvieron bajo investigación de la Unas; sin embargo, una de las víctimas fue asesinada en el departamento de Yoro. Las otras tres fueron rescatadas.

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Los otros cuatro secuestros, según la Unidad Antisecuestro, no fueron denunciados ante las autoridades, pues los familiares de las víctimas decidieron negociar directamente el rescate y la liberación de sus parientes, según conoció la Policía.

Los investigadores aseguran que trabajan para identificar y localizar a los demás integrantes de la banda Los Celesteados.

En cuanto a Brayan Mauricio Cruz Montes, fue capturado tras labores de inteligencia y una persecución iniciada luego de que se reportara el secuestro del empresario, el sábado 7 de noviembre.

Al momento de su detención, los agentes encontraron en el vehículo en el que trasladaban al empresario tres fusiles, tres chalecos antibalas, tres cargadores para fusil y cuatro teléfonos celulares.