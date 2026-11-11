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Detienen a ocho personas por presuntos vínculos con la 18 y la MS-13 en Choloma

Ocho personas señaladas de mantener vínculos con la Pandilla 18 y la MS-13 fueron capturadas durante un operativo de seguridad en Choloma, Cortés

Detienen a ocho personas por presuntos vínculos con la 18 y la MS-13 en Choloma

Autoridades capturaron a ocho sospechosos en Choloma y decomisaron presunta cocaína, armas y equipo táctico durante un operativo.

 Foto: Cortesía

Choloma, Honduras. Un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad dejó como resultado la captura de ocho personas señaladas de mantener presuntos vínculos con estructuras criminales que operan en Choloma, Cortés, al norte de Honduras.

Las detenciones se ejecutaron en el sector de Kilómetros, donde elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en coordinación con la Agencia Nacional contra el Crimen y la Policía Nacional, realizaron patrullajes móviles, recorridos a pie y varios allanamientos.

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De acuerdo con el informe de las autoridades, entre los detenidos figuran seis supuestos colaboradores y un presunto integrante de la Pandilla 18. Además, fue capturado un supuesto miembro de la Mara Salvatrucha ( MS-13 ).

Durante las intervenciones, los uniformados decomisaron aproximadamente 2,500 puntas de una sustancia que se presume es clorhidrato de cocaína. El material será sometido a los análisis correspondientes para confirmar su composición.

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Asimismo, las autoridades reportaron el decomiso de varias armas y equipo táctico, entre ellos un fusil AR-15, una pistola calibre 9 milímetros, un cargador para fusil y un chaleco antibalas.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado los nombres ni otros detalles sobre la identidad de los ocho detenidos.

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Sin embargo, serán puestos a disposición de los órganos jurisdiccionales competentes para continuar con el proceso legal por los presuntos delitos que se les atribuyen.

cho sospechosos vinculados presuntamente a la Pandilla 18 y la MS-13 fueron detenidos en el sector de Kilómetros, en Choloma.

cho sospechosos vinculados presuntamente a la Pandilla 18 y la MS-13 fueron detenidos en el sector de Kilómetros, en Choloma.

 (Foto: Cortesía)

La Policía Militar indicó que este tipo de operaciones coordinadas forma parte de las acciones dirigidas a debilitar las estructuras de maras y pandillas, combatir el tráfico de drogas y reducir la incidencia delictiva en diferentes sectores de Honduras.

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Redacción La Prensa
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