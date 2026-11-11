Detienen a ocho personas por presuntos vínculos con la 18 y la MS-13 en Choloma

Choloma, Honduras. Un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad dejó como resultado la captura de ocho personas señaladas de mantener presuntos vínculos con estructuras criminales que operan en Choloma, Cortés, al norte de Honduras. Las detenciones se ejecutaron en el sector de Kilómetros, donde elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en coordinación con la Agencia Nacional contra el Crimen y la Policía Nacional, realizaron patrullajes móviles, recorridos a pie y varios allanamientos.

De acuerdo con el informe de las autoridades, entre los detenidos figuran seis supuestos colaboradores y un presunto integrante de la Pandilla 18. Además, fue capturado un supuesto miembro de la Mara Salvatrucha ( MS-13 ). Durante las intervenciones, los uniformados decomisaron aproximadamente 2,500 puntas de una sustancia que se presume es clorhidrato de cocaína. El material será sometido a los análisis correspondientes para confirmar su composición.

Asimismo, las autoridades reportaron el decomiso de varias armas y equipo táctico, entre ellos un fusil AR-15, una pistola calibre 9 milímetros, un cargador para fusil y un chaleco antibalas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado los nombres ni otros detalles sobre la identidad de los ocho detenidos.

Sin embargo, serán puestos a disposición de los órganos jurisdiccionales competentes para continuar con el proceso legal por los presuntos delitos que se les atribuyen.