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Honduras reporta 145 detenidos en ofensiva contra el crimen organizado

El Gobierno reporta 145 detenidos y una reducción de homicidios durante octubre y los primeros siete días de noviembre de 2026.

Honduras reporta 145 detenidos en ofensiva contra el crimen organizado

El Presidente Nasry Asfura, junto al General Gerzon Velasquez y el Abogado Enrique Rodríguez Burchard.

 Foto: cortesía

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, dio seguimiento este martes al plan estratégico contra el crimen organizado junto al secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, y el abogado Enrique Rodríguez Burchard, en una reunión en la que se presentaron resultados de los operativos y nuevas acciones para fortalecer la seguridad en el país.

Durante su intervención, Velásquez informó que la estrategia de persecución contra las estructuras criminales deja, hasta el momento, 145 miembros de asociaciones terroristas arrestados, quienes se encuentran en diferentes etapas de sus respectivos procesos judiciales.

El funcionario también destacó una reducción del 13.1 % en los homicidios registrados en octubre de 2026, en comparación con el mismo mes de 2025. Según explicó, esta disminución representa 21 muertes menos.

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Asimismo, indicó que entre el 1 y el 7 de noviembre de 2026 se registró una reducción del 38 % en los homicidios respecto al mismo período del año anterior, lo que, según sus declaraciones, equivale a más de 24 muertes menos.

Velásquez atribuyó estos resultados a la aplicación de la segunda fase de las reformas aprobadas por el Congreso Nacional y aseguró que también se han reducido los casos de extorsión y desplazamiento forzado.

Asfura anuncia avances para construir una nueva cárcel

Durante el encuentro, el mandatario también se refirió al proyecto de construcción de una nueva cárcel y confirmó que el Gobierno escuchará propuestas de empresas interesadas en desarrollar la obra.

Asfura explicó que se tomarán como referencia parámetros internacionales, entre ellos el modelo de una prisión construida recientemente en Costa Rica, con capacidad aproximada para 5,000 privados de libertad.

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Según el presidente, ese proyecto representa una inversión de entre 35 y 40 millones de dólares, una referencia que permitirá evaluar las ofertas que reciba el Gobierno hondureño.

"Vamos adelante con una cárcel nueva, vamos a oír a las empresas que estén interesadas y la mejor oferta posible, la mejor oferta que le hagan al Gobierno de Honduras, buscando los parámetros internacionales", expresó Asfura.

El gobernante agregó que uno de los objetivos será que la infraestructura pueda construirse en el menor tiempo posible y con los máximos niveles de seguridad.

Gobierno buscará recursos para fortalecer los operativos de seguridad

El presidente Asfura reconoció que la ejecución del plan estratégico requerirá recursos adicionales para mantener las operaciones y fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de combatir la criminalidad.

En ese sentido, señaló que el Gobierno buscará financiamiento para continuar con la estrategia, mediante inversión en tecnología, capacitación y equipamiento de los cuerpos de seguridad.

Sobre la tasa de seguridad, el mandatario indicó que los recursos recaudados durante administraciones anteriores fueron dirigidos a la Caja Única del Estado, por lo que ahora deberán buscar mecanismos para provisionar fondos que permitan sostener el plan.

"Definitivamente sí vamos a buscar los recursos necesarios para que el programa siga adelante con toda fuerza, tecnificándose, capacitándose, equipándonos", manifestó.

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Además, adelantó que el Ejecutivo solicitará al Congreso Nacional, a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público impulsar nuevas disposiciones legales para reforzar las acciones contra la criminalidad.

Asfura indicó que estas propuestas serán dadas a conocer en su debido momento y que buscan fortalecer el trabajo coordinado de las instituciones del Estado en materia de seguridad.

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Redacción La Prensa
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