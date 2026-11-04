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Zonas sin luz este jueves 5 de noviembre; consulte la lista
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Policía captura a 32 personas vinculadas a estructuras criminales
La Policía Nacional capturó a 32 personas en Honduras, cinco de ellas vinculadas a la Pandilla 18 y 27 al Cártel del Diablo
Redacción La Prensa
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Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 21:11
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