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Owono habla tras el fallecimiento de Jesús de Miguel: «Son días difíciles»

Están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado", reconoció este miércoles el portero del FC Andorra Jesús Owono después del fallecimiento del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel

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