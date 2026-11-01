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Olancho FC endosa una goleada al Platense en debut de Reynaldo Tilguath

Los Potros le pasaron por encima 4-1 al Tiburón en la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

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