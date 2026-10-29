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Futbolista de Cartaginés lanza dardo a la afición de Olimpia: "Se veían asustados"

El futbolista tico menospreció el espectáculo de la afición de Olimpia y sorprendió: "Decían que iba a ser un inferno".

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