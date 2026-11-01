  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

Héctor Vargas reclama penal no sancionado

El entrenador del cuadro maquilero explica que están compitiendo contra todos. "No entiendo por qué esa manera de pitarnos a nosotros, de tratar de alguna manera que perdamos", aseguró en la conferencia de prensa tras el compromiso.

Últimos Videos