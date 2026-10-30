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López rompe el silencio y lanza un llamado a Concacaf: “Ya iniciamos una investigación”

El técnico del Motagua no escondió su frustración tras quedar eliminado de la Copa Centroamericana, relató la bronca con futbolista del Alajuelense.

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