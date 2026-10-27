  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

Marathón empata contra Alianza y saca el boleto a la Champions de Concacaf

El equipo de Silvio Rudman logró aguantar ante el Alianza de Diego Vázquez en El Salvador y con global 1-2 logró clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Últimos Videos