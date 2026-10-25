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Cortes de energía del lunes 26 de octubre; consulte la lista
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Luis Palma se luce en el clásico de Polonia y le da el triunfo al Lech Poznán
El atacante hondureño ingresó desde el banquillo y marcó en los minutos finales para darle a su equipo una agónica victoria.
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Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 16:10
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