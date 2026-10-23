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Olancho y Estrella Roja firman un espectacular empate por el Torneo Apertura

Los Potros ganaban 3-1, pero Nahuel Luna descontó al minuto 80 y Frelys López apareció de cabeza al 89’ para sellar el 3-3 en un partidazo por la jornada 11 del Apertura 2026.

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