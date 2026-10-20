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Marathón remontó y derrotó al Alianza en la ida del repechaje de Copa Centroamericana

El Monstruo Verde, que empezó perdiendo, le dio vuelta con goles de Nicolás Messiniti y Damin Ramírez, en el estadio Olímpico Metropolitano.

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