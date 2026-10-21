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Javier López no se guarda nada y manda mensaje antes del Motagua-Alajuelense

El estratega azul reconoció la jerarquía del tricampeón regional, pero dejó claro que el Ciclón cuenta con las herramientas tácticas, la disciplina defensiva y la mentalidad necesaria para superar el desafío.

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