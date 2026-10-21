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Cortes de energía del miércoles 21 de octubre; consulte la lista
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Real Madrid receta goleada ante Leipzig y suma pleno de victorias en Champions
Los merengues golearon 4-1 al RB Leipzig en la tercera jornada de la Champions League. Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé y Yan Diomande marcaron los goles en el Bernabéu.
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Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 15:10
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