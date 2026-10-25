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Cortes de energía del domingo 25 de octubre; consulte la lista
hace 2 min
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Dereck Moncada marca otro golazo y pone al Lugano en la cima
Redacción La Prensa
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Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 10:10
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Redacción La Prensa
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