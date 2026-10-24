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¿Qué señala la Fiscalía contra Luis Redondo y los diputados?
La Fiscalía sostiene que la desaparecida comisión permanente fue integrada de forma irregular, pese a que el Congreso había prorrogado sus sesiones hasta enero de 2026
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Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 10:10
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