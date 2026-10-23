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Fiscalía se opone a liberar a acusado por caso María Fernanda
El Ministerio Público presentó una oposición ante la Corte Suprema. La audiencia para revisar las medidas sustitutivas fue reprogramada para el lunes.
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Actualizado: 23 de octubre de 2026 a las 12:10
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