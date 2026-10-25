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Javier López destaca a los jóvenes de Motagua y lanza un mensaje al Alajuelense

El técnico azul celebró el triunfo 2-0 sobre Juticalpa, resaltó el crecimiento de sus futbolistas jóvenes y aseguró que el Ciclón tiene hambre y ambición para buscar el boleto a la final de la Copa Centroamericana.

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