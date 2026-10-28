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Deportes
Olimpia vuelve a decepcionar y se queda sin final de Copa Centroamericana
La noche de este jueves, el conjunto merengue quedó eliminado en las semifinales de la Copa Centroamericana 2026 a manos del Cartaginés de Costa Rica
Redacción La Prensa
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Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 23:10
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Redacción La Prensa
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