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Menjívar se queja de Concacaf y acepta el fracaso tras no llegar a la Final

Edrick Menjívar no se guardó nada tras la eliminación de Olimpia, calificó el golpe como un fracaso y lanzó fuertes críticas contra la Concacaf por el trato a Honduras.

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