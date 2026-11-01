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Espinel destaca el triunfo ante Choloma

El técnico uruguayo remarcó que su club sigue siendo el más grande de la región y habló sobre la participación que le está dando a los jóvenes. Asegura que no le sorprendió el apoyo de la afición porque "así es el hincha olimpista".

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