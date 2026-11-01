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Motagua le gana el 'Clásico de las M's' a Marathón con doblete de Denis Meléndez

Dos golazos del capitán azul Denis Meléndez le dieron la victoria al Motagua 2-0 contra el Marathón en la jornada 12 del Torneo Apertura 2026, en el estadio Nacional.

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