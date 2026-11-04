  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

Motagua logra vengarse del Estrella Roja con una remontada de campeón

El Motagua vino de atrás para derrotar 1-2 al Estrella Roja en Danlí, cobrarse revancha de la derrota sufrida en la primera vuelta y escalar al segundo lugar del Torneo Apertura 2026.

Últimos Videos